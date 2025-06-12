DP ve YDP’den ‘erken seçim’ çağrısı

Üçlü koalisyonun küçük ortakları DP ve YDP ‘erken seçim’ çağrısı yaptı. YDP’nin kafasında tarih bile var: En geç Mart 2026.

Koalisyonun küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Demokrat Parti’nin Genel Sekreteri Serhat Akpınar, katıldıkları farklı TV programlarında “erken seçimi” dillendirdi.

Erhan Arıklı, “atamadıkları adımlar” olduğunu söyledi, “tabanda talep var” dedi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra “en geç” Mart ayında erken seçim yapılması gerektiğini savundu.

Serhat Akpınar ise ekonomideki olumsuzluklara dikkat çekti, Değişim için yeni hükümete yeni vizyona ihtiyaç var. Hükümetimiz bu süreci doğru yönetemedi. Başbakan’a da söyledim” dedi.