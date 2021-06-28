DP sessiz, gözler yeni atamada

Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın ‘resmi’ olarak görevi bırakmasının ardından 3 gün geçti, Demokrat Parti’de henüz atama yapılmadı, gözler yapılacak görevlendirmeye çevrildi.

Partiye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Çağman’ın yerine DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in onaylandığı öğrenilse de bu konuda resmi açıklama hala yapılmadı.

Çağman’ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine, vekalet eden Genel Başkan, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da sessizliğini korurken, Bakanlar Kurulu bugün saat 15.00’te toplanacak.

Toplantıya yeni bakanın da katılması bekleniyor.