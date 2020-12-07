DP, MYK bugün toplanıyor

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün saat 17.00’de toplanıyor. Hükümet gündemi ile toplanacaklarını ifade eden DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, azınlık hükümeti kurma çalışmaları ve konuşulan bakanlıklara ilişkin henüz hiçbir şeyin net olmadığını belirtti.

“Hükümet kurma çalışmaları hala sürüyor.” diyen Özcafer, MYK’yı bugün toplantıya çağırdıklarını dün akşamki toplantının ardından partililerle görüşeceklerini belirtti.

Ersan Saner’in hükümet kurma çalışmalarında yeterli sayıyı bulması durumunda akşam saatlerinde bu durumun netlik kazanacağını dile getiren Özcafer, “Alternatifler denenmeli, yeterli sayı bulunursa bir an önce hükümet kurulacak. Destek olacağımızı daha önce de söyledik. Erken seçim ülke için iyi bir alternatif değil bu nedenle görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.