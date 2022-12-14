DP Milletvekili Tosunoğlu’na “şerefsiz” diyen şahıs tutuklandı

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu’na “şerefsiz ahlaksız ...” dediği gerekçesiyle 42 yaşındaki A.K. isimli şahıs “Rahatsızlık, İtale-i Lisan” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Nevzat Gün, 10 Aralık tarihinde Lefkoşa – Ortaköy’de, trafikle ilgili yaşanılan bir sorun üzerine A.K.’nin, DP Milletvekili Tosunoğlu’na “şerefsiz ahlaksız ....” dediğini aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucunda A.K.’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için 20 gün süre ile merkezi ceza evinde gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.