DP milletvekili Tosunoğlu: Yolda bıçak çektiler, polis bulamadı

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, bir aracın geçtiğimiz günlerde önünü kestiğini aktararak, “Gönyeli çemberinin az ilerisinde, tam önümde durdu. Kaza yapmak içten değildi. Araçtan indim, siyah camını açtı, küfretti, indi, “ne oluyor” derken bıçak çekti. Aracına bindi ve gitti. Polisi aradım, plakasını verdim, bulamamışlar” dedi.

Tosunoğlu ayrıca, kimliğini kontrol eden polisin eline tokat vurduğunu söyledi.

Tosunoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Milletvekili olarak biz bunları yaşıyorsak… Hem de ‘dokunulmazlığımız’ varken…

Milletimiz neler yaşıyor acaba?

Yurttaşlarımız neler?

Bir araç geçtiğimiz günlerde önümü kesti. Gönyeli çemberinin az ilerisinde, tam önümde durdu. Kaza yapmak içten değildi. Araçtan indim, siyah camını açtı, küfretti, indi, “ne oluyor” derken bıçak çekti. Aracına bindi ve gitti. Polisi aradım, plakasını verdim, bulamamışlar.

İlk kez gördüğüm biriydi, kişisel ya da kamusal bir sorunum yoktu, trafikte canı sıkılmış.

Adam bulunamadı.

Bu akşam gelelim…

Alsancak dönüşü polis durdurdu, kimliğimi uzattım, “milletvekili misin” dedi, “bir sorun var mı” diye sordum ve kimliğimi geri almak istedim.

Polis elime tokat attı.

Evet evet!

Kimliğimi almaya çalışırken, elime vurdu.

Elbette öfkelendim…

Bunlar kabul edilemez, izah edilemez ve sürdürülemez.

Bu ülke ne oldu böyle?