DP: “Halk bizi hükümette görmek istiyor”

Demokrat Parti Siyasi İşler Danışmanı Hakan Cenapoğlu, yapılan hükümet görüşmeleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Cenapoğlu yaptığı açıklamada “Demokrat Partinin vizyon-misyon ve manifestosunu hayata geçirecek Kurum, Kuruluş ve Bakanlıkları alarak hükümet içerisinde yer alması gerekmektedir” dedi.

Açıklamada “DP’nin hükümet içerisinde yer alması elzemdir” denildi.

“Kıbrıs Türk Halkı DP’ye vermiş olduğu oy ile DP’yi hükümette görmek istediğini ortaya koymuştur” denilen Demokrat Parti Siyasi İşler Danışmanı Hakan Cenapoğlu açıklamasında partinin “elini taşın altına koymaya hazır” olduğuna dikkat çekildi.