Dövizle birlikte altın fiyatları da rekor kırdı
Dövizde yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatları da rekor kırdı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.
A+A-
Dövizde yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatları da rekor kırdı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : altın