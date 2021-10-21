Dövizde yeni rekor: Euro 11, Sterlin 13 TL

Türkiye Merkez Bankası’nın eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleriyle TL'de başlayan değer kaybı faiz kararıyla devam etti.

TCMB'nin faiz indirimlerine bu hafta da devam etmesiyle birlikte dolar/TL 9.47 TL, Euro ise 11.01 TL'ye fırladı. İngiliz sterlini ise 13 TL civarında seyrediyor.

TC Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi