Döveç Group’tan yeni yatırım dinamiği: “TL ile giriş, Sterlin ile kazanç modeli”

Döveç Group’un İskele Long Beach bölgesinde hayata geçirdiği D-Point projesi, yatırımcıya sadece konut değil, aynı zamanda yüksek döviz getirili bir yatırım aracı sunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Döveç Group Reklam, Pazarlama ve Satış Direktörü İzgün Günsal, Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat sektöründeki ivmesini ve yatırım avantajlarını şu şekilde özetledi:

“Kuzey Kıbrıs, yalnızca turizm veya yazlık konut değil; güçlü bir finansal yatırım enstrümanı olarak görülmeli. Bugün Türkiye’den TL bazında kredi kullanarak yapılan bir yatırım, D-Point gibi projelerde Sterlin bazında kira getirisi ya da satış geliri sağlayarak yatırımcısına reel kazanç sunuyor. TL ile giriş yapıp, dövizle çıkmak mümkün.”

İzgün Günsal, özellikle döviz karşısında TL’nin değer kaybettiği dönemlerde bu modelin yatırımcı için ciddi bir koruma sağladığını ifade etti. Döveç Group’un yatırımcılara proje seçiminden finansal danışmanlığa kadar bütüncül bir hizmet sunduğunu belirten Günsal, “Amacımız yalnızca konut satmak değil, yatırımcımıza kazançlı bir gelecek planı sunmak” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan konut talebine bağlı olarak gayrimenkul projelerinin değeri her yıl artarken, bölgeye yönelik kamu yatırımları, Türkiye ile yapılan iktisadi ve mali iş birliği anlaşmaları sayesinde çok daha güçlü bir altyapı oluşturuluyor. Günsal, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs’ın yaşam kalitesini yükseltecek olan sağlık, ulaşım, çevre ve şehircilik projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu durum da doğal olarak gayrimenkul değerlerini yukarı taşıyor. Altyapının geliştiği, hukuki ve finansal sistemin güven verdiği bu ortamda gayrimenkul yatırımı yapmak artık çok daha stratejik bir anlam taşıyor.”

Özellikle uluslararası yatırımcıların Kıbrıs’ın kuzeyine olan ilgisinin arttığını kaydeden İzgün Günsal, KKTC’nin haksız izolasyonlara rağmen ekonomik, sosyal ve diplomatik gücünü her geçen gün artırdığını belirtti. “Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda daha görünür olması için yapılan her yatırım, aynı zamanda bölgenin marka değerini de yükseltiyor.” dedi.