Döveç Group’tan “Querencia” projesi

Döveç Group tarafından hayata geçirilecek olan ‘Querencia'nın lansman gecesi gerçekleşti. Long Beach'e önemli bir katkı getirecek olan Döveç Group tarafından hayata geçirilecek olan 'Querencia'nın lansman gecesi düzenlendi.

10 Ağustos Çarşamba düzenlenen tanıtım etkinliğinde projeye dair detaylar açıklandı. Geceye Meclis başkanı ve Cumhurbaşkanı vekili Zorlu Töre, Başbakan, Bakanlar, İş insanları, ve Kuzey Kıbrıs Emlak sektöründen davetliler katıldı.

Gecede konuşma yapmak üzere kürsüye sırasıyla Döveç Group Direktörü Burçin Döveç, Döveç Group Satış Müdürü Burcu Kurt, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve geceye katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekaleten Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu Töre çıktı.

Konuşmasına geceye katılanlara teşekkür ederek başlayan Burçin Döveç, Döveç Group olarak 30 yılı aşkın süredir Kıbrıs Türk toplumuna hizmet vermeyi, üretmeyi, istikrarla büyümeyi, geleceğe, çocuklarımızın yarınlarına yatırım yapmayı misyon edindiklerini belirtti.

Konuşmasının devamında Querencia hakkında bilgiler veren Burçin Döveç, gecede ayrıca bir de sürpriz açıkladı. Döveç şunları söyledi: “Senelerce vergi şampiyonlukları getiren ticari faaliyetlerimizin yanında, sosyal sorumluluk projelerimizi; çevre, eğitim, spor ve kültür alanında gerçekleştirirken ülkemize fayda sağlamayı görev edindik.” diyerek sözlerine devam ederken “2. Anı ormanımızla beraber bölgemizin ihtiyacı, bizim için de manevi değeri çok yüksek olan Muharrem Döveç ortaokulunu kısa bir süre içinde hayata geçireceğimizin müjdesini de buradan sizlere vermek istiyorum.”

Konuşmalardan sonra aylardır merakla beklenen projenin maket açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirilirken, tüm konuklar maketin önünde fotoğraflar çekildi.

Geceye katılan konuklar projeye tam not verirken dans gösterileri, müzik dinletileri ile devam eden gece Dj Umut Özsoy’un canlı performansı ile son buldu.

Projede neler var?

Açıklamaya göre; denize 400 metre mesafede yer alan 'Querencia'nın bir bloğu otel olarak hizmet verecek. Projede toplam 4 bloktan oluşan ve 9. kattan başlayıp orta kısım bloklarda teraslanarak 28 kata kadar yükselen Querencia bu farklı mimarisi ile dikkat çekiyor.

Otel projesinin de yer aldığı proje, stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 rezidans daireleri ve 4+1, 5+1 lüks pent house dairleriyle birlikte toplam 686 daireden oluşuyor. İskele'de bulunan The Arkın Hotel’de düzenlenen Lansman Gecesi'ne Döveç Group Direktörü Burçin Döveç, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Oda Başkanları ve birçok milletvekili katılım gösterdi.