Döveç Group’tan Lansman Gecesi: D-Point Projesi İlgi Gördü

Kıbrıs'ın kuzeyinde köklü gayrimenkul geliştiricisi Döveç Group, İskele Long Beach bölgesinde hayata geçireceği yeni projesi D-Point’i 22 Mayıs Perşembe günü Four Seasons da düzenlenen özel bir lansmanla tanıttı. Gecede yoğun katılım yaşanırken, basın mensupları, yatırımcılar ve iş dünyasından önemli isimler projeye ilgi gösterdi.

D-Point, mimarisi, sunduğu olanaklar ve finansal çözümleriyle dikkat çekiyor. Ana yol üzerinde, Long Beach ile İskele’nin tam kesişim noktasında konumlanan proje; ticari alanlar, ofis katları, akıllı ofisler, alışveriş caddesi, üç bin metrekarelik kamusal meydanı ve üç yüz altı modern konutu ile adanın yeni yaşam ve iş merkezi olmaya hazırlanıyor.

Etkinlikte ekranların sevilen yüzü Berk Oktay’ın rol aldığı D-Point reklam filmi ilk kez izleyicilerle buluştu. Reklamda, Türk Lirası ile yüz yirmi aya varan vadeli kredi imkânı ile yatırım yapıp, döviz bazlı kazanç elde etmenin avantajları vurgulandı. Film, Türkiye’deki ulusal medya kuruluşlarıyla eş zamanlı olarak gecede yer alan davetlilere de gösterildi. Gösterim sonrası salonda heyecan ve alkışlar yükselirken, ardından gerçekleşen havai fişek gösterisi geceye görsel bir şölen kattı.

Gecede konuşma yapan Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, şirketin kırk yıla yaklaşan kurumsal tecrübesine ve bugüne kadar teslim ettiği dört binin üzerinde tapulu konuta değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Döveç Group olarak, sadece konut üretmiyoruz; aynı zamanda bölgenin geleceğini şekillendiriyor, yatırımcılara kazanç, ev sahiplerine ise güvenli ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Her projemizde yatırım değeri yüksek, mimari ve sosyal açıdan güçlü yapılar inşa etmeye özen gösteriyoruz.

D-Point, bu vizyonumuzun somut bir örneğidir. Projemiz, sadece barınma değil; yaşama, üretmeye ve kazanmaya dair çok yönlü bir deneyim sunuyor. Ayrıca, adanın ilk hibrit çalışma ortamı olan D-Point Business Hub ile iş dünyasına da yeni bir soluk getiriyoruz.

Eğitime verdiğimiz önemle de öncü olmaya devam ediyoruz. Muharrem Döveç Ortaokulu’nu Eylül ayında tamamlayarak eğitime olan katkımızı sürdüreceğiz. Bu açılışa şimdiden herkesi davet etmek isterim.

Unutmayalım ki; hayat bazen sadece doğru noktayı bulmakla başlar.”

Gece boyunca konuklar, proje sunumlarının ardından keyifli anlar yaşadı. Lansmandan ayrılan misafirler, yalnızca yeni bir yatırım fırsatı tanımakla kalmadıklarını, aynı zamanda vizyoner bir yaklaşımın parçası olduklarını ifade ederek geceden memnuniyetle ayrıldılar.