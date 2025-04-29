Döveç Group of Companies’e uluslararası düzeyde ziyaret

Döveç Group of Companies, mimarlık dünyasının en saygın temsilcilerinden biri olan Zaha Hadid Architects’in Kıdemli Yöneticisi Maurizio Meossi’yi ağırladı.

Zaha Hadid’in “Queen of Curves” (Kavislerin Kraliçesi) olarak anılan ikonik mirasını temsil eden Meossi, Döveç Group’un Kuzey Kıbrıs genelindeki seçkin projelerini yerinde inceleyerek detaylı değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında; çevreci yaklaşımı, modern çizgileri ve toplumsal ihtiyaçları odağına alan tasarımlarıyla ön plana çıkan projelerin tamamı büyük bir beğeniyle karşılandı.

Meossi, Döveç Group’un geliştirdiği projelerin sadece estetik değil; fonksiyonellik, sürdürülebilirlik ve kültürel uyum açısından da dünya standartlarında olduğunu vurgulayarak, şirketin mimari yaklaşımlarının uluslararası düzeyde örnek teşkil ettiğini ifade etti. Döveç Group’un hayata geçirdiği projelerin, global ölçekteki birçok yapı ile yarışabilecek düzeyde olduğu yönünde güçlü bir görüş paylaşıldı.