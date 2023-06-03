Dostların "İlânihâye" buluşması

Murat OBENLER

Şair Hüseyin Bahca’nın ikinci şiir kitabı "İlânihâye" Şubat ayındaki Mağusa tanıtımından sonra Lefkoşa’da da 2 Haziran Cuma günü saat 19:00’da Işık Kitabevi’nde kitapseverlerle buluştu.

Işık Kitabevi’nin damında gerçekleşen söyleşi ve imza gününde kitabın editörü Emel Kaya ve moderatör olarak Fatoş Avcısoyu Ruso da yer alırken Hüseyin Bahça yeni şiir kitabıyla ilgili duygu ve düşüncelerini okurlarla paylaştı.

Fatoş Avcısoyu Ruso’nun sorularının cevaplanması şeklinde ilerleyen söyleşiden sonra kitaptan bazı şiirler de okurlarla paylaşıldı.

Bahca geceyle ilgili “Mavi gök, kuşlar, batan güneş, sonrasındaysa yıldızlar, sırayla tavanımız oldu; söz iletişimini kurmaya çalışırken. Zaman anlatılanlar ve anlatılamayanlarla aktı. Sırlardan ve hakikatten örülen şiirim, bazı noktalarda şahsım tarafından deşifre edildi. Katharsis yolculuğu maalesef böyle bir şey. Yeryüzünün başka bir parçasında olsaydık, okurla çoğaldık derdim. Fakat bu küçücük düzenli kaosumuzda ve somut arafımızda olmak, bana dostlarla çoğaldık dedirtmeyi sunuyor. Evet. Bu tanım daha doğru. Bir kitabın kıyısında köşesinde dolanmak, merkezindeki şiir kişisinin nabzına inmek, bir kitabı ne kadar tanıtabilir? Bilmiyorum. Belki bir gün bu cevabı öğrenirim. İlânihâye için emeğini esirgemeden moderatörlük görevini alan sevgili Fatoş Avcısoyu Ruso'ya ve İlânihâye'nin editörlüğünü yapan, sonrasındaysa tanıtımı için her daim katkıda bulunan sevgili Emel Kaya'ya ve ismime şiirime önem veren ve çoğalmamızı sağlayan tüm dostlara teşekkür ederim. İleriki zamanda yeniden görüşmek dileğiyle.” dedi.

Gece Bahca’nın kitaplarını imzalaması ile sona erdi.

Pikaresk Yayınevi’nden 2022 sonunda çıkan ve Ömür Özçetin’in yayın yönetmeni, Emel Kaya’nın editör, Raf Kitap’ın kapak düzenleme ve Özge Kuzeyışıl’ın sayfa düzenini üstlendiği kitap 90 sayfadan oluşuyor.

Sırada Peray Hilmi Harman’ın “Falling Awake” kitabı var

6 Haziran Salı günü saat 19:00’da Peray Hilmi Harman, Işık Kitabevi Yayınları tarafından basımı yapılan ve ingilizce olarak kaleme aldığı “Falling Awake” adlı kişisel gelişim kitabı ile sevenleriyle buluşup söyleşi ve sonrasında kitabını imzalayacak. Ayla Kahraman’ın yine Işık Kitabevi Yayınları tarafından basılan öykü kitabı “Gölgem ve Ben” ise 14 Haziran Çarşamba günü saat 18:30’da Işık Kitabevi’nin Polis Sokak’ta yer alan binasında okurlarıyla buluşacak.