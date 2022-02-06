Dörtyol kavşağı ile Türkmenköy arasındaki yol kapatıldı
Polis, Dörtyol kavşağı ile Türkmenköy arasındaki yolda yol çalışmaları yapıldığını, trafik ve çalışma emniyeti açısından bu yolun ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatıldığını duyurdu.
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Dörtyol kavşağı ile Türkmenköy arasındaki yolda çalışma yapıldığından, trafik ve çalışma emniyeti açısından ikinci bir duyuruya kadar trafik akışına kapatıldı.
Çalışmalar süresince ulaşım, Güvercinlik ve Turunçlu güzergahından sağlanacak. Polis Basın Subaylığı güzergahı kullanacak sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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