Dörtyol kavşağı ile Türkmenköy arasındaki yol kapatıldı

Dörtyol kavşağı ile Türkmenköy arasındaki yolda çalışma yapıldığından, trafik ve çalışma emniyeti açısından ikinci bir duyuruya kadar trafik akışına kapatıldı.

Çalışmalar süresince ulaşım, Güvercinlik ve Turunçlu güzergahından sağlanacak. Polis Basın Subaylığı güzergahı kullanacak sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.