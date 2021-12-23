"Dönüşümlü elektrik kesintileri önümüzdeki haftaya kadar sürecek"

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, dönüşümlü olarak bir süredir devam eden elektrik kesintilerinin önümüzdeki haftaya kadar süreceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’nde 1 ünite, Kalecik’te ise 3 ünitenin arıza ve bakım nedeniyle devre dışı kaldığını söyledi, üretimde yeterli kapasiteye ulaşılamaması nedeniyle 18.00-21.00 saatleri arasında 1’er saati aşmayacak şekilde bölgesel kesinti yapıldığını belirtti.

“Şu anda 300 megavat tüketim var ancak üretim 285 megavat. 15 megavat kesinti yapmaktayız” diyen Erdoğan, makinelerin tamiri için gerekli ekip ve ekipmanın getirildiğini, şu anda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, yakıtta herhangi bir sıkıntı olmadığını da belirterek, elektrik kesintilerinin AKSA’ya olan gecikmiş borçlardan kaynaklamadığını söyledi.

“Ödeme planı yaptık, AKSA yetkilileri ile görüştük” diyen Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde sorun ortadan kalkacak. Buna bağlı kesinti söz konusu değil” şeklinde konuştu.