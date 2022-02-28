Dönüşümlü eğitim sona eriyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kalabalık sınıflar nedeniyle eğitime dönüşümlü devam eden 18 okulun kademeli olarak normale döneceğini açıkladı.

KTÖS Yürütme Kurulu bugün, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ile görüştü. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bakanlık önünde basına açıklama da yaptı.

Bazı sınıflarında öğrenci sayısının 37’ye ulaştığını, salgın nedeniyle kalabalık sınıfların bölündüğünü, öğrencilerin okula dönüşümlü gittiğini anımsatan Elcil, “Pandemi neden sınıflarda 25-26 öğrenci olması gerektiği konusunda bize ciddi bir hatırlatma yaptı. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için okul yapmak, sınıf sayılarını aşağıya çekmek şart. Özellikle de Girne bölgesinde…” dedi.

“Ciddi bir kayıp söz konusu”

Covid-19 vakalarında artış olduğunu ancak toplumda yaygın şekilde görülen Omicron varyantında semptomların daha hafif geçtiğini, aşılanmanın devam ettiğini, Güney Kıbrıs dahil birçok ülkenin kısıtlamalarını gevşettiğini belirten Elcil, “18 okulda devam eden dönüşümlü eğitimin ele alınması gerektiğine dair hassasiyetimiz vardı. Bu çocukların ciddi kaybı söz konusu... Konuyla ilgili bazı okullardan da talep geldi” şeklinde konuştu.

Bakanlığın söz konusu taleplere yanıt vermekte geç hareket ettiğini savunan, konuyu bugün basın toplantısıyla gündeme taşıyacaklarını ancak Bakan Çavuşoğlu’nun hassasiyet göstererek hafta sonu kendilerini aradığını belirten Şener Elcil, “Bugün ön görüşme yaptık. Eğitim Bakanlığı tüm sorumluluğu üzerine alıyor” dedi.

“Teknik çalışma başlatıldı”

Konuyla ilgili teknik çalışmanın başlatıldığını, bakanlığın önümüzdeki günlerde 18 okulda normal eğitime nasıl dönüleceğiyle ilgili genelge yayınlayacağını aktaran Elcil, daha ayrıntılı bilgi edindiklerinde bunu basınla da paylaşacaklarını söyledi.

Elcil, özellikle kalabalık sınıflı okullarda test yapılması, tedbirlerin devam ettirilmesi, gönüllük esasına dayanarak aşı konusunda listeler oluşturulması için de çalışma yapılacağını belirtti.

“Ders alınmalıydı ancak bunu görmüş değiliz”

Bir soru üzerine, halk hassasiyet gösterdikçe salgının azalacağını, biteceğini belirten Elcil, “KKTC hükümetlerinin bu konuda etkin tedbir aldığını düşünenlerden değilim. Bu konuda ders alınmalıydı ancak bu aşamaya kadar bunu görmüş değiliz. Herkes kendi tedbirini kendi aldı. Tedbirleri bırakmamak gerek” dedi.

Şubat tatili sonrasında okullardaki Covid-19 vakalarının arttığına işaret eden Elcil, havaların erken ısınmasının ülke için de eğitim için de avantaj olduğunu söyledi.

“Aşı gönüllülük esasına göre olmalı…”

KTÖS’te çocukların aşılanma oranlarıyla ilgili veri olmadığını, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının elinde veri bulunmadığı, olsa bunun zaten paylaşılacağını söyleyen KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Bazı veliler aşıyla ilgili taleplerini dile getirirken, bazı veliler de aşıya karşı çıkıyor. Bu işlerin gönüllülük esasına göre yürümesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

