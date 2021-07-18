Donör operasyonu genişledi: 1'i doktor, 2 tutuklu daha

Lefkoşa'da iki özel hastanede, 20 yaşından küçük kadınlara yapılan operasyonla yumurtaların para karşılığı alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 1'i doktor 2 kişi daha tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, 1 gün tutukluluk aldı.

İnsan Hücre ve Doku Organ Nakli Yasası'na aykırı hareket suçlamaları ile tutuklanan Doktor V.U., ve M.G., 1'er gün tutukluluk aldı.

Fotoğraf: Devrim DEMİR

'Yumurta ticareti' mahkemeye taşındı: 4 kişiye 3'er gün tutukluluk