Doluluk oranı: Kuzey % 32,39 Güney % 50,1

YENİDÜZEN - Özel

Su İşleri Dairesi, yılın ilk 9 ayını kapsayan verileri paylaştı, genel olarak göletlerdeki doluluk oranı yüzde 32,39 olarak açıkladı.

Kıbrıs’ın güneyindeki barajlardaki su oranının 5 Kasım itibarıyla yüzde 50,1 olduğu ise güney basınına yansıdı.

Ocak-Eylül periyotlarını kapsayan dönemlerde, ada genelinde 17 gölette yapılan ölçümlerde, Değirmenlik Çataldere ve Dağyolu Üçparmakdere göletlerinin son birkaç ay içinde kuruduğu dikkat çekti.

Bahsi geçen zaman dilimleri içinde yüzde 100 doluluğa ulaşan bir gölet olmadığı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Göletlerdeki doluluk oranları dokuz aylık süre içinde genel toplamda %60’ın üzerine çıkmadı.

Günümüzde doluluk oranı en yüksek olan üç gölet arasında Akdeniz, Gönendere, Arapköy Ayanidere yer aldı. Buna göre Eylül ayında; Akdeniz %77,65, Gönendere %74, Arapköy Ayanidere ise %91,59 doluluk oranına ulaştı. Adı geçen bu üç gölet 9 aylık zaman diliminde doluluk oranı en yüksek olan göletler arasında yer aldı.

En az doluluk oranı ise Gemikonağı Madendere göletinde. Söz konusu gölet, %9,94 doluluk oranıyla en az suya sahip gölet oldu.

Arpaköy Uzundere ve Mersinlik Azganlıdere göletlerinin ‘ölçülemez’ olduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki barajlardaki su oranı yüzde 50,1…

Kıbrıs’ın güneyindeki barajlardaki su oranının 5 Kasım itibarıyla yüzde 50,1 oranında olduğu haber verildi. Güneyde Kıbrıs Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük barajlardaki su miktarının 5 Kasım itibarıyla 145,6 milyon metreküp olduğunu ve bunun barajlardaki toplam kapasitenin yüzde 50,1’ine karşılık geldiğini yazan Kıbrıs’ın güneyindeki Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki su rezervinin 220,9 milyon metreküp (yüzde 76) olduğunu belirtti. Gazete güneyde en büyük barajı olan Kuri barajında 5 Kasım itibarıyla 59,2 milyon metreküp su bulunduğunu da ekledi.