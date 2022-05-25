Dolu Dolu Bir Tatil Geçirmeniz için Kaş’ta Yapmanız Gerekenler

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Büyüleyici mavilikteki denizi, rengarenk uzun sokakları ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Kaş, en popüler tatil bölgeleri arasındadır. Antalya’nın en güzel turistik bölgelerinden olan Kaş, ziyaret eden herkesi kendisine hayran bırakan özel bir yerdir. Kaş ziyaretinizi dolu dolu geçirebilmek için benzersiz aktivitelerden sizler de yararlanabilirsiniz.

Kekova Tekne Turları

Kaş denildiği zaman akla ilk gelen Kekova bölgesidir. Kekova, Üçağız ve Kaleköy’ü kapsayan özel tekne turları daha önce yaptığınız tekne turlarına benzemeyen güzelliğiyle dikkat çeker. Kekova aynı zamanda bol bol yüzüp keyif yapmak isteyenler için idealdir.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kekova, muhteşem koylarının yanı sıra batık şehri Aperlai ile ünlüdür. Kekova bölgesinin koylarında yüzerken isterseniz tarihi Simena Kaleköy’ü de keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Jeep Safari

Üstü açık jeep’lerin içerisinde gün boyunca su savaşlarının yapıldığı eğlenceli aktiviteleri deneyebilirsiniz. Kaş’ın önemli noktaları arasındaki Patara Plajı, Kaputaş Plajı, Saklıkent Kanyonu ve Gizlikent Şelalesi gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Doyasıya eğlenmek ve sıcaktan yorulduğunuz yaz aylarında serinlemek için safari turlarını deneyebilirsiniz.

Tüplü Dalış

Kaş’ın dikkat çekici berrak sularında yüzmek sizlere unutulmayacak özel bir deneyim sunar. Mavinin birçok farklı tonunu yansıtan sulara dalarak, su altı canlılarını yakından keşfedebilirsiniz. 21 ayrı özel dalış noktasına sahip olan Kaş, her bir dalış noktasında sizler için farklı dünyalar yansıtır.

Bazı özel dalış noktalarında su altı canlılığı ön plana çıkarken bazı noktalarda gemi batıkları ve Osmanlı döneminden kalma arkeolojik batıklar dikkat çeker. Tecrübesiz günübirlik dalış meraklıları ve profesyoneller için çeşitli alternatifler vardır. Kaş’ın dalış merkezleri arasındaki büyük avantajı ise tüm dalış noktalarının limandan ortalama 15-20 dakika kadar uzaklıkta olmasıdır.

Lüks Kiralık Villalar

Kaş tatilinizde konaklama ihtiyacınızı en pratik şekilde karşılayabilirsiniz. Kaş’ın merkezi yerlerine yakın konumlarıyla dikkat çeken lüks kiralık villalar tatilinizi sorunsuz bir şekilde yapabilmenizi sağlar. Kaş kiralık villa seçeneklerini incelemek ve tatil planınıza başlamak isterseniz Villa Reyonu’nu tercih edebilirsiniz.