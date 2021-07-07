“Doktorumuz temaslı, tedbir amaçlı ameliyatları iptal edildi”

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Girne Akçiçek Hastanesinde Genel Cerrah Doktor Seral Çağman’ın pansuman yaptığı hastanın testinin pozitif çıkması sonrası Doktor Çağman’ın ameliyatları iptal edildi.

Yapılan ilk testinin negatif çıktığı öğrenilen Çağman, karantinada.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Doktor Süha Halil Akpınar, Doktor Çağman’ın tedbir amaçlı karantinada olduğunu yapılan testinin negatif olduğunu söyledi.

YENDİZÜEN’e bilgi veren Akpınar, Doktor Seral Çağman’ın yaklaşık 3 hastasının ameliyat için beklediğini, acil bir durum görülmediğini kaydetti. Ameliyatların da sürdüğünü kaydeden Akpınar, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine değinerek, maske, mesafe kurallarına uyulması için çağrı yaptı.

Doktor Çağman’ın ikinci testinin de beklendiğini ifade eden Akpınar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.