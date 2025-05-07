Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrolarında görev yapan iki hekimin görev yerlerinin değişmesine tepki gösterdi.

Tıp-İş’e, bazı sivil toplum örgütleri ve Mesarya bölgesinden vatandaşlar destek verirken, “Renk, din, dil, ırk demeden herkesin yanında olan bir doktora neden dokunuyorsun?” yazılı pankart açıldı.

Gürkut: “Görev yeri değişikliği çalışma huzurunu ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek”

Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne dair sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla cuma gününden beri çeşitli girişimlerde bulunduklarını ancak Bakanlığın tepkisel ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Personel atamalarının, kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve kamu yararı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gürkut, bu atamaların liyakat ve kariyer esas alınarak, ayrımcılıktan uzak, tarafsız ve siyasetten arındırılmış şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Bazı sağlık personelinin görev yerlerinin değiştirilerek farklı günlerde farklı sağlık ocaklarında hizmet vermelerinin öngörüldüğünü belirten Gürkut, bu uygulamanın hem hekimlerin çalışma huzurunu hem de halkın alacağı sağlık hizmetini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Hekimlerin yıllar içinde çalıştıkları bölgelerde edindikleri bilgi ve deneyime vurgu yapan Gürkut, yapılan değişiklikleri “Kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Bakanlığın iddia ettiği projeden ne sendikanın ne de projede görev alacak hekimlerin haberi olduğunu belirten Gürkut, Sağlık Bakanlığı'nın uzun süredir yönetmelikleri uygulamadığını, yönetim kurulları ve sağlık danışma kurullarını bilinçli şekilde toplamadığını belirtti.

Ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi başhekimlik kadrosunun hâlâ boş olduğunu vurgulayan Gürkut, dairenin hizmetlerinde iyileşme sağlanabilmesi için öncelikle bu kadroya atama yapılması gerektiğini belirtti.

“Görevlendirmeler derhal geri alınsın”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada halk sağlığı uzmanı alınması için çalışmalara başlatıldığının duyurulduğunu hatırlatan Gürkut, bu gelişmenin olumlu olmakla birlikte henüz gerçekleşmemiş bir vaat olduğunu ve tüm görev değişikliklerinin bu kapsamda yapıldığı iddiasının inandırıcı olmadığını ifade etti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın güncellenmesi, kadroların ihtiyaçlara göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Gürkut, yapılan görevlendirmelerin ise derhal geri alınması, ihtiyaç duyulan kadroların oluşturulması ve sağlık planlamasının ülkenin gerçek ihtiyaçlarına ve verilere uygun şekilde yapılması çağrısında bulundu.

Gürkut, “Seçilmişlerin görevi; had bildirmek değil, el vermektir. Yol vermek değil, yön vermektir.” dedi.

Basın açıklamasının ardından, Tıp-İş’e destek veren örgütlerin temsilcileri de söz aldı.

Dalkan: “Halkın sağlığı siyasi hesapların gölgesinde bırakıldı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ceyhun Dalkan ise, "partililerin talepleri doğrultusunda" yapılan görev değişikliklerinin hasta haklarını ihlal ettiğini, meslek etiği ve hizmet önceliklerinin göz ardı edildiğini söyledi. “Halkın sağlığı siyasi hesapların gölgesinde bırakılmıştır.” diyen Dalkan, yetkililerin “Planımız var” açıklamalarına karşılık şeffaflık çağrısında bulundu.

Dalkan, halk sağlığını tehdit eden, hizmet kalitesini düşüren keyfi ve siyasi uygulamalara karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Sağlık hizmetlerini yönetemiyorsanız, halk sağlığını önceliklendiremiyorsanız, bilimin ve toplum yararının gerektirdiği adımları atmıyorsanız, görevi bırakınız.” ifadelerini kullandı

Akbaş: “Sağlık Bakanlığı sendikaları dışlayan bir tutum içerisinde”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Sekreteri Kenan Akbaş da, hekimlerin yanında olduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın ekip çalışması anlayışından uzaklaştığını ve sendikaları dışlayıcı bir tutum sergilediğini savunan Akbaş, Bakanlığın mevcut anlayışıyla sorunların çözülemeyeceğini vurguladı. Akbaş, Sağlık Bakanlığı'nı “Doğruları konuşmaya” çağırdı.

Rahvancıoğlu: “Sendikaların ve bölge halkının yanındayız”

Bağımsızlık Yolu adına konuşan Münür Rahvancıoğlu, meslek örgütlerinin ve halkın taleplerinin net olduğunu belirtti. Hükümetin bu talepleri dikkate almadığını savunan Rahvancıoğlu, “Toplumun yasa ve hukuk çerçevesinde yönetilmesi gerekirken, keyfi uygulamalarla kabile toplumuna dönüştürülmesine karşıyız.” dedi.

Eylem: “Eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da toplumun iradesi yok sayılıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise, eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da toplumun iradesinin yok sayıldığını vurguladı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Eylem, bu tür uygulamalara karşı örgütlü mücadele yürüteceklerini vurgulayarak, “Ne Sağlık Bakanı’nın, ne Eğitim Bakanı’nın, ne de bu hükümetin bu halka vereceği bir şey kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ersen: “Yalanla dolanla, mevcut olmayan sistemle yönetilmeye karşıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi Güner Ersen de, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayarak, “Bu halkın artık yalanla dolanla, mevcut olmayan sistemle yönetilmesine karşıyız.” dedi.

Ersen, halka karşı daha şeffaf olunması çağrısında bulunarak, “Bu kadar isyana rağmen hiçbir şey yokmuş gibi konuşmalarına devam ediyorlar. Bu cesareti nereden alıyorlar?” diye sordu.

Veziroğlu: “Küçük, büyük herkes Dr. Anıl Hanım'ı geri istiyor”

Mesarya bölgesinde ikamet eden vatandaş Emine Veziroğlu da, doktorlarına destek olmak için Sağlık Bakanlığı önünde bulunduklarını belirterek, “11 yıldır Akdoğan Sağlık Ocağı'nda hizmet veren Dr. Anıl Özgüç'ün hiçbir gerekçe olmadan görevden alınmasına karşı günlerdir eylem yapıyoruz. Çocuk, yaşlı, büyük herkes Anıl Hanım'ı geri istiyor. Bakanlık sesimizi duysun.” dedi.