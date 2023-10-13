Doktor ve eczacıya 3’er gün tutukluluk

Serap ŞAHİN

“Sahte reçete” soruşturması kapsamında dün akşam tutuklanan Doktor S.S. ve eczacı G.K. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Mahkemeye detayları aktaran Tahkikat Memuru Mehmet Mannaş 13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların “Resmi evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından tutuklandıklarını iddia etti.

3 gün ek tutukluluk emare olarak alınan elektronik cihazların inceleneceğini ve alınacak ifadeler olduğuna işaret eden polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmaları kararını verdi.