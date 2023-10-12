Doktor Ö.B ve eczacı M.F, teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Doktor Ö.B ve eczacı M.F‘nin teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, eczacı M.F ‘nin Ağustos ayında 358 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiğini ve bunlardan 72 tanesini doktor Ö.B ‘nin yazdığını belirtti.

Eczacının Ocak-Ağustos ayları içerisinde toplam 3 bin 137 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiğini ve 3 bin 137 tanesini doktor Ö.B yazdığını belirten polis, Ö.B’nin 2023 Ocak- Ağustos aylarında toplam 10 bin 861 reçete yazdığını söyledi.

Şu ana kadar incelenen reçetelerde toplam 92 sahte reçete tespit ettiklerini ve bunun 35 tanesini zanlı doktor Ö.B yazdığını aktaran polis, zanlıların soruşturmaya etki etmeyecekleri gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların; 50 bin TL nakit kefalet ödemesi, 2 kefilin 500’er bin TL senet imzalanması ve zanlıların haftada bir polise ıspat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Zanlıların kimlik ve pasaportlarına el konularak, yurt dışına çıkışları da yasaklandı.