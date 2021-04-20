'Doğum günü' bulaşı!

Fehime ALASYA

Vaka tablosunda son bir ayda yerel bulaşın hız kazandığı bazı yeni bölgeler dikkat çekti... Girne’de Dikmen, İskele bölgesinde ise Yenierenköy’deki vakalar, endişe yarattı… Bölge belediyelerinin başkanları ‘doğum günü partilerinden’ dert yandı…

Ülkedeki vaka artışı hız kesmezken, son bir ay içinde hiç bulaş olmayan bölgelerde de vakalar çıkmaya başladı. İskele Bölgesi’nden her geçen gün vaka haberleri gelmeye devam ederken Yenierenköy’de son 10 günde 12 kişide COVID-19 tespit edildi. İlgili belediye başkanı bölgede ciddi bir panik yaşandığını, bazı kesimler tarafından bölgenin kapanmasının dahi talep edildiğini ifade etti.

İlçeler arasında en düşük vaka sayısı Lefke’de çıkarken, bunu Güzelyurt izledi. Uzun süre Güzelyurt bölgesinde hiç vaka görülmezken son bir aylık tabloda bölgede 12 kişide virüs tespit edildi. Lefke’de ise bir ayda 3 kişinin virüse yakalandığı görüldü.

Vaka artışında Lefkoşa 470 kişiyle ilk sırada yer alırken, Mağusa 430 kişiyle neredeyse Lefkoşa’daki sayıya ulaştı.

Girne’deki artışta Dikmen dikkat çekti

Girne’de ise yavaş yavaş gerçekleşen açılımla birlikte 241 kişide COVID-19 tespit edildi

Girne’deki vakalar arasında sürecin başından bu yana Lapta ve Alsancak vaka sayısında önde gelen bölgeler arasında olurken, bu kez Dikmen ilk sırayı aldı.

Bir aylık süreçte Lapta’da 15, Alsancak’ta 17, Dikmen’de ise 27 vaka görüldü.

Çatalköy’de ise Nisan ayından bu yana 6 vaka görüldü.

Başkanlardan işbirliği talebi

Yerel bulaşın farklı bölgelere de yayıldığını ifade eden Belediye başkanları, temaslı taraması için yerel yönetimlerle Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği içinde olmasının sürece fayda sağlayacağı görüşünü paylaştı. Yerel bulaştaki vakların önünün bu sayede daha erken alınabileceğine dikkat çekildi.

Son günlerde vakaların artış gösterdiği İskele, Dikmen ve Yenierenköy’de vakaların artış nedeni ‘doğum günü partileri’ gerekçe gösterildi. Ev ziyaretlerinin önemli ölçüde azaldığını işaret eden Belediye başkanları doğum günü partilerinden dert yandı.

Nüfusun daha az olduğu bölgelerde ise yerel yönetimlerin de desteği ile bulaşın hemen önüne geçildiği ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Girne ‘tedbirlerin erken yumuşatıldığından’ dert yandı

“Vatandaşta vaka sayısı düşünce rahatlama oldu, tedbiri elden bıraktık. Açılımla birlikte alınan bazı kararlar bu artışı da etkiledi” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tedbirlerin çok erken yumuşatıldığını ifade etti.

Nisan ayında bölgedeki vakalarda artış yaşandığını belirten Güngördü, yerel bulaşın önüne geçmek için belediyelerin daha fazla sorumluluk alabileceğini dile getirdi.

Üniversite öğrencilerinin de öne sürüldüğünü belirten Güngördü, yeni öğrenci gelişlerinin çok fazla olmadığı, mevcut öğrencilerin söz konusu kurallara uymadığının gözlemlendiğini de ifade etti.

Girne’ye bağlı birçok yerleşim yerleri bulunduğunu işaret eden Güngördü, “Muhtarlar yardımıyla yerel yönetimlerin temaslı taramasının çok daha rahat yapılabileceğine dikkat çekti.

“Yerel yönetimler daha fazla destek vermeye hazır”

Ev karantinalarında da yerel yönetimlerinden yardım alınabileceğine dikkat çeken Güngördü, “Bunun için detaylı adres ve kimlik bilgisi verilirse takibi daha kolay olur. İlk kez bize bir karantina adresi verildi. Takibini yapacağız. Yerel yönetimler daha fazla destek vermeye hazırdır” yorumunu yaptı.

Güngördü, sürecin bu sayede daha rahat atlatılacağına vurgu yaptı.

“PCR testleri ve aşılanma arttırılmalı”

Güngördü, PCR testlerinin ve aşılanmanın arttırılması gerektiğine de değinerek, hükümetin aşı olmaktan kaçınan kişiler için daha detaylı ve bilgilendirici açıklama yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Güzelyurt: “Nüfus sirkülasyonu daha az”

Güzelyurt bölgesinde nüfus sirkülasyonunun daha az olduğunu bu nedenle yerel bulaşın yayılmadan hemen önlenebildiğini belirten Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Kırsal kesimde misafirlikler en aza indirgendi. Şehir dıştan geliş gidiş almıyor. Kırsal kesimde temaslılara hemen araştırma yapıp müdahale edebiliyoruz. Kendi içimizde bulaş yaratmadık.” yorumunu yaptı.

İskele: “Kalabalık partilerin önüne geçemiyoruz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgedeki bulaşta doğum günü partilerinin ön ayak olduğunu ifade ederek, “Vakaların çıkışı doğum gününden başladı. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz misafirlikler en az seviyeye indi. Halk artık kendini koruyarak üstesinden gelebileceğinin bilincine vardı.” dedi.

Vakaların birçoğunun İskele ilçesine bağlı köylerde olduğuna da değinen Sadıkoğlu, kısa süre önce bölgede ciddi panik yaşandığını, kısa sürede önüne geçebildiklerini ifade etti. Sadıkoğlu, “Dezenfekte işlemleri için sürekli çalışıyor, zabıta ekipleri denetimleri yapıyor. Şu an için özellikle doğum günleri, kalabalık partilerin önüne geçemiyoruz.” yorumunda bulundu.

Lefke: “Temaslı taramada Bakanlığın yerel yönetimlerle koordinesi hayati öneme sahip”

İlçeler içinde en az vakaya sahip olan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, temaslı taraması için Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle daha koordineli çalışması gerektiğine değindi.

Bu sayede zaman kaybetmeden ve doğru çalışma ile temaslıların anında bulunabileceğine değinen Kaya, bunun özellikle fazla vaka olan büyük şehirlerde hayati önem olduğuna değindi.

Kırsal kesimde eş, dost, tanıdık vasıtasıyla bu taramanın daha hızlı yapıldığını anlatan Kaya, buna karşın çok zahmetli olduğunu da sözlerine ekledi. Kaya bölgedeki üç vakayla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Son bir ayda görülen vakaların biri öğrenci, biri banka çalışanı biri ise memur. Temaslıları ise karantina sürecinde pozitife dönmediği için ve zamanında müdahale için bulaş yayılmadı” dedi.

Dikmen’deki bulaş hız kesmedi, bulaşın kayağı partiler

Doğum günü partilerinde bulaşın arttığını belirten bir diğer bölge ise Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi oldu. Çelebi, “Havaların ısınmasıyla açık alan veya yarı açık alanda bile olsa yapılan doğum günü partileri bölgedeki bulaşı tetikledi, bunların önüne geçmek çok zor” dedi.

Son bir ayda Dikmen bölgesinde de ciddi artış yaşandığını kaydeden Çelebi, belediyenin üst düzey tedbir aldığını, sosyal mesafe kuralları için büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Çelebi, “Kırsal kesimde aile, yakın akraba bağları daha güçlü, ziyaretler daha fazla, herkesi uyarıyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın temaslı tarama konusunda yerel yönetimlerle işbirliği içine girmesi halinde vakalarda düşüş olacağı görüşünü paylaşan Çelebi, “Aşı konusunda gösterilen işbirliği vaka taramada da gösterilse bu sayı çok daha aza indirgenir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Alsancak: “Virüs artık nereden geldi bilmiyoruz, bulaş her yerde”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de “bölgedeki vakaları haberlerden öğreniyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı ile daha koordineli bir işleyişe ihtiyaç duyduklarını, bu sayede bölgedeki bulaşta hız kesebileceklerini ifade etti.

Ataser, “Sadece PCR testi yapıyoruz, Pozitif çıkanları dahi öğrenemiyoruz. Kişilerin inisiyatifine göre hareket ediyoruz, bu konuda kopukluk var.” yorumu yaptı.

Ataser, bulaşın artık nereden geldiğine dair tespitte bulunamadıklarını dile getirerek, “Toplu buluşma, marketler, restoranlar gibi daha kalabalık alanlara sahip bir bölgeyiz bu nedenle virüs nereden gelir bilemiyoruz” dedi.

Çatalköy’deki bulaş yurt dışı kaynaklı, yerelde panik yok…

Vakaların genelde yurt dışından geldiğini belirten Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Girne bölgesindeki bulaştan bölgenin de etkilendiğini ifade ederek, bölgede çok fazla temaslı bulunmadığını anlattı.

“Verilen bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz, yurt dışından gelen yerel halkta vakalar görülüyor ve hemen otele gidiyor, bölgede bulaş yoktur.” dedi.

Açılımdan sonra vatandaşların da rehavete kapıldığını kaydeden Hulusioğlu, “Vatandaş tedbirlerden çok uzaklaştı, kontrol etmede yetişemiyoruz, denetimlerimiz çok güçleşti” yorumunda da bulundu.

Yenierenköy’de 10 günde 12 vaka, bulaşın nedeni ‘ev ziyaretleri’

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgede son 10 gün içinde toplam 12 kişinin COVID-19 olduğunu, ciddi sayıda temaslılarının bulunduğunu kaydetti. Bulaşın evlerdeki misafirlikler nedeniyle yayıldığını ifade eden Yeşilırmak, bölgede halk arasında ciddi tedirginlik ve panik olduğunu aktardır. Bazı kesimlerin bölgenin kapanması talebinde dahi bulunduğunu ifade etti.

Kendisinin bölgenin kapanması konusuna şu an sıcak bakmadığını dile getiren Yeşilırmak, ilerleyen günlerde vakaların artması durumunda kendisinin de kapanma talebi olabileceğini aktardı.

Yeşilırmak, “Vatandaş ev ziyaretleri yapmazsa salgının önüne geçebiliriz, en azından 15 gün buna dikkat etmeliyiz.” yorumunda bulundu.

Bölgede uzun süredir vaka görülmemesinin de rehavete kapılmada etkili olduğunu anlatan Yeşilırmak, “Bulaş evlerde oluyor, evlerde kurallara uymuyoruz. Bölgedeki bulaş da ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor.” dedi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bu açıklamaları BRT ekranlarındaki Manşet + Programında yaptı.

Bugün bölgede geniş tarama yapılacak

Bugün bölgede genişletilmiş PCR taraması yapılacağı bilgisini de aktaran Yeşilırmak, bu sayede vaka artışının da süreceği öngörüsünü paylaştı.

Bölgedeki kahve, berber, Pazar alanı ve toplu iş sektörlerinin kapandığını, temaslıların gittiği bazı esnafın çalışmalarına ara verildiğini de kaydeden Yeşilırmak, “15 günlük sürede herkes evinde de dikkatli olsun, misafir kabul etmesin.” şeklinde konuştu.

“Dipkarpaz’da şu an için hiç vaka yok, Yenierenköy ile iç içeyiz”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, dün itibariyle bölgede vaka olmadığının altını çizerek “Birkaç hafta önce çıkan bir vakamız vardı, hemen temaslılarını araştırdık. Hemen PCR testi yaptırdık. Yakın temaslıları hemen buluyoruz, test yaptırıyoruz, bakanlıktan bir şey beklemeden biz yapıyoruz.” dedi.

Yenierenköy’de olan vaka sayısını işaret eden Coşkun, “Muhakkak bölgede bulaş olabilir, kapı komşumuz olan Yenierenköy’de maalesef vaka artışı oldu, bizde de olabilir, iç içe köylerimiz var, bu çok normal, önemli olan yerel yönetimlerle birlikte çalışmak, işbirliği içinde hemen önünü almak” yorumunda bulundu.