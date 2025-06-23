“Doğrudur, terfiler için yasa gerekiyordu”

15 dakikalık aranın ardından yeniden açılan Meclis oturumunda poliste ‘kişiye özel yasa’ oy çokluğuyla kabul edildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Gerekçesi ile uyumlu olmayan bir yasa tasarısını bu şekilde geçiremezsiniz. Açıklama bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklama için kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, “Doğrudur, polis müdürlüğünde yeni terfilerin açılması ve alternatiflerin çoğalması için böyle bir yasa değişikliğine ihtiyaç oldu. Bundan sonraki süreçte polis teşkilatının yasayı daha güncel bir şekle getirmek için yaz döneminde komitede görüşülecek.” dedi.

Başbakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yasayı yeniden düzenlemek için çalışma yapıyoruz. Yeni dönemde esaslı bir yasayı da Meclis’ten geçirip kriterlerini koyup, bundan sonraki süreçte böyle yeni yasalarla polis teşkilatımızı gündeme getirmeyeceğiz.”