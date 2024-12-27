Doğrudan Gelir Desteği hesap kapama ödemeleri başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteği’nin (DGD) 2024 hesap kapama ödemelerinin yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 8 bin 246 üreticinin hesap kapatma ödemeleri için 169.3 milyon TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na aktarıldığı belirtildi. Çiftçilerin ödemeleri söz konusu bankaların şubelerinden yapılıyor.

DGD’nin tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagiller, yağlık bitkiler, sebze, sera ve ilkbahar patates beyanları karşılığında, “temiz alanlara karşılık” olduğu belirtildi.