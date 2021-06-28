“Doğayı Hisset Şöleni” Alsancak'ta gerçekleşti

Uyuşturucuyla Mücadele Haftası kapsamında, gençleri ve çocukları uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla, sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin önemine vurgu yapmak için, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Medi Foundation iş birliğinde ve Alsancak Belediyesi ev sahipliğinde, dün Alsancak’ta, “Doğayı Hisset Şöleni” düzenlendi.

Uyuşturucu ile Mücadele Haftası Kapsamında, geçtiğimiz yıl yapılamayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkında Yer aldı.

Ekinlikte konuşan Medi Foundation Başkanı İsmet Medi, toplumun geleceği olan gençlerin bağımlılık ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalması için, sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu da gençler ve çocukları uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenledikleri etkinliklere destek veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner ve diğer yetkililere ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun kurulduğu günden beri, “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesiyle çocuklara ve gençleri uyuşturucu bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için, birçok sportif ve sosyal etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

2 yıl önce Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile etkinliğin ilkini düzenlediklerini anımsatan Karaokçu, programın hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.



Etkinlikte daha sonra, Avrupa 2.’cisi olan KKTC Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Milli Sporcuları, tören alanına iniş gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde IFBB Dünya Fitness şampiyonu olan Nev Fitness sporcuları ve antrenörleri Neval Çelebioğlu Akgürgen, Avrupa 2.’ncisi olan KKTC Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Milli Sporcularına, madalyaları, etkinliğe katılan protokole anı plaketleri ve etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Etkinlikte, Nev Fitnes sporcularının gösterisi, Okçuluk ile atış alanında tanıtım ve atış eğitimleri, Uçurtma Şenliği, Alsancak Park Ormanı’nda çocuklara yönelik Ödüllü Hazine Avı Yarışması, “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” sloganı ile Halat, ip atlama, yakan top, çuval yarışı, lingiri, yumurta taşımayarışmaları, KKTC KEMPO Savunma Sporları Federasyonu sporcularının gösteri maçları, Aerobik Kango Sporu’nun tanıtımı ve gösterisi, Survivor Parkuru’nda çocuklara yönelik yarışmalar Kryo Show, Mini Disco etkinliği, ödül töreni yer aldı.

