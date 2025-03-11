Doğasever-sanatsever iseniz bu sergi sizi mest edecek…

Murat OBENLER

Sanatçı Hikmet Uluçam’ın geleneksel hale gelen ve bahçe(doğa) ile fotoğrafı birlikte sunan kendine özgü sergisi 8 Mart Cumartesi ziyarete açıldı. Lapta’nın eteklerindeki bahçesinde yetiştirdiği Siklamen, lale ve kaktüs ağırlıklı bitkilerinin yer aldığı büyük bir alana yayılan bahçesindeki doğal güzeller ile evinin salonunda oluşturduğu galeride sergilediği “Afrodit’in Zeytin Ağaçları” adlı fotoğraf sergisini aynı anda sanatseverler ile doğaseverlerin beğenisine sunuyor.

Dışarda siklamen, lale ve kaktüsler, içerde zeytin ağacı ve nü kadından oluşan fotoğraflar

“Hikmet Uluçam 10. Cyclamen+Bahçe Sergisi” ile aynı anda “Afrodit’in Zeytin Ağaçları” adlı fotoğraf sergisi de izlenime sunuldu. Uluçam’ın 30 yılı aşkın süredir yetiştirdiği, türü tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçlarının bulunduğu Lapta’daki bahçesi bu yıl bir kez daha ziyaretçilere açılıyor.

Bahçe sergisi 13 Nisan’a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek(Pazartesi ve perşembe günleri ziyarete kapalı). Hikmet Uluçam’ın “Cactus Gardens Art Galerisi” İsmail Beyoğlu Caddesi No:64, Lapta adresinde bulunuyor.

Uluçam: “2010’da İstanbul’da AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı’nın ziyaretinden dolayı Güner Pir, Amber Onar ve benim eserlerim salondan kaldırıldı”

Sergilerle ilgili sorularımıza verdiği yanıtlarda sanatçı Hikmet Uluçam, analog makine ile çekip, üst üste bindirme tekniğiyle yaptığı fotoğrafları 15 yıl önce yarattığını belirterek Kalkanlı’daki zeytin ağaçlarını kullandığını kaydetti. Model ile Kalkanlı’yla giderek orada çalışma yaparak ağaç gövdesi üzerine bindirme yaptığını ifade eden Uluçam, nü model ile çalışmanın çevresel şartlardan dolayı çok da kolay olmadığını vurguladı. Küratör Ayhatun Ateşin’in 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti döneminde oraya bir karma sergi götürdüğünü ve kendisinin de bu sergide sergilenen fotoğraflar ile katıldığını ifade eden Uluçam, açılışın sorunsuz ve çok iyi geçtiğini ancak birkaç gün sonra sergiyi ziyarete gelecek AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı’ndan dolayı Güner Pir, Amber Onar ve kendisinin eserlerinin salondan kaldırıldığını ve Ayhatun Ateşin’in medyaya konuyu aktarması ile Türkiye’de Cumhuriyet ve bizim ülkedeki bazı gazetelerde konunun işlendiğini vurguladı.

“15 sene sonra bu fotoğrafları ilk kez Kıbrıs’ta sergiliyorum”

Uluçam: “Kıbrıs’ta çok sergilemediğim bu eserleri kendi galerimde sergilemeyi düşündüm ve 15 sene sonra bunları sergiliyorum. Yabani tavşan kulakları çok güzel çiçek açtı ve Mart’ın ortasını beklemeden Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne de denk gelen 8 Mart’ta hem bahçemi hem de sergiyi ziyaretçilere açtım.”

“Umarım eserlerimi barışa ulaşmış Kıbrıs’ta ve 2030 Avrupa Kültür Başkenti’nde sergilerim”

Kıbrıs’ta da 2030 Avrupa Kültür Başkenti yarışının sürdüğünü hatırlatmamız üzerine Uluçam: “ Tabi ki umarım kendi ülkemde sergilerim. Umarım ülkede anlaşma, barış da olur ve federal bir Kıbrıs’ta pasaport kimlik göstermeden eserlerimizi sergileriz. Sergimiz bayram süresi de dahil 5 hafta(Sadece Pazartesi ve Perşembe günleri kapalıdır) açık kalacak.”

“Kıbrıs’ta yetişen çiçekli bitkilerin çoğu bahçemde var, 32 orkide çeşidinin 16’sı var, Kıbrıs ağaçları ve çiçekleri toplamı 200’ü geçti”

Bahçeyle ilgili de Kıbrıs’ta yetişen çiçekli bitkilerin çoğunun olduğunu, 32 çeşit orkidenin 16 çeşidinin bahçede farklı zamanlarda açtığını, Kıbrıs ağaçlarıyla çiçeklerin toplamının 200’ü geçtiğini ifade eden Uluçam, ziyaretçilerin bahçeyi de gezerek doğada sergilenen bu bitkiler ile ağaçları da görebileceğini ve tohumlarını da alarak evlerinde ekebileceğini de sözlerine ekledi.