“Doğanın İmzası Sergisi", Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde açıldı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni hayaya geçirdiği “Doğanın İmzası” farkındalık projesinin sergi açılışı, dün, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapıldı.

Farklı yaş gruplarından katılımcıların birlikte ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, 31 Temmuz Perşembe gününe kadar ziyarete açık olacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, sergi açılışında birer konuşma yaparak, doğa ile sanatı birleştiren projenin önemini vurguladı.

Fotoğraf, resim ve seramiği buluşturan sergide, 12 fotoğrafçının kareleri, Gönyeli SAM eğitmenleri ve kursiyerlerinin çizim ve seramikleri yer alıyor.

Sergide Kıbrıs’a özgü yerel türlerin sanatsal bir bakış açısıyla görünür kılmayı amaçlandığının belirtildiği açıklamada, ayrıca Yeşil Okullar Projesi kapsamında çocukların topladığı geri dönüşüm malzemelerinden sanatçı Victoria Lazari-Özün’ün oluşturduğu dev flamingo figürünün ise dikkat çektiği kaydedildi.

Gündüz: “Doğayı anlatmak, aslında hayatı anlatmaktır”

Açılışta ilk konuşmayı yapan projenin fikir sahibi Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, doğa ve sanatın buluştuğu projeyi anlattı.

“Doğayı anlatmak, aslında hayatı anlatmaktır.” diyen Gündüz, projeye başlarken niyetlerinin Kıbrıs’a özgü yerel türleri görünür kılmak, halkın doğayla bağını güçlendirmek ve bilimsel bilgiyi sanatla buluşturmak olduğunu belirtti.

Projenin üretim sürecine de değinen Gündüz, serginin sadece bir sonuç değil, sürecin kendisinin de öğretici ve dönüştürücü olduğunu kaydetti.

“Çocukların geri dönüşümle ortaya koyduğu malzemeler, sanatçının ellerinde yeniden doğdu. Fotoğrafçılarımız doğanın sessiz tanıklarını objektiflerine yansıttı. Kursiyerlerimiz o görüntüleri renk ve formla yeniden yorumladı.” diyen Gündüz, bu kolektif üretimin sanatın, bilimin ve toplumsal katılımın birleştiği güçlü bir çevre bilinci hareketine dönüştüğünü ifade etti.

“Bu fikir benimle başladı ama sahiplenildi, çoğaldı ve büyüdü.” şeklinde konuşan Gündüz, projeye sahip çıkan tüm ekibe teşekkür etti.

Amcaoğlu: “Kent kimliği doğaya gösterdiğimiz saygıyla şekillenir”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bir kent kültürü vizyonu olduğuna işaret etti.

Doğaya ve sanata inanan insanların ortak emeğiyle ortaya çıkan bir serginin heyecanını yaşadıklarını belirten Amcaoğlu, “Her kent, sadece yollarıyla ya da binalarıyla değil; insanıyla, kültürüyle, doğaya gösterdiği saygıyla bir kimlik kazanır. Belediye olarak, çevreye duyarlı, yaşadığı coğrafyanın değerlerini bilen ve koruyan bir kent vizyonuyla hareket ediyoruz.” dedi.

Amcaoğlu, belediye sınırları içinde çevreye duyarlı, sürdürülebilir projeler yürüttüklerini belirterek, çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren “çevre dostu bir belediyecilik” anlayışını benimsediklerini kaydeden Amcaoğlu, “bunu sözle değil, projelerle” ispatladıklarını dile getirdi.

Amcaoğlu, belediye sınırları içerisinde sürdürülebilir çevreyle ilgili hayata geçirdikleri projelere de değindi.

“22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz Doğanın İmzası Projesi, bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Kıbrıs’a özgü endemik türlerimizi Gönyeli çemberinde sergiledik, farkındalığı artırdık, Yeşil Okullar Projesi’ne destek verdik.” diyen Amcaoğlu, farkındalığı artırmak adına çalıştıklarını ifade etti.

Projeye emek veren ve katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür eden Amcaoğlu, “Şerife Hoca'mızın fikir sahibi olduğu bu anlamlı projeyi belediye olarak sahiplendik ve büyüttük. Çocukların geri dönüştürdüğü malzemelerden ortaya çıkan flamingo, sanatçılarımızın objektifinden yansıyan türler, kursiyerlerimizin çizim ve seramikleri…” ifadelerine yer verdi.

Her bir parçanın doğayla kurdukları bağın ve birlikte üretmenin güçlü birer ifadesi olduğunu kaydeden Amcaoğlu, serginin “geleceğe bıraktıkları bir imza” olduğunu vurguladı.