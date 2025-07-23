Gönyeli-Alayköy Belediyesi farkındalık projesi kapsamında hazırlanan “Doğanın İmzası, Sanatla Bir Arada” karma sergisi yarın açılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gönyeli SAM eğitmenleri ve kursiyerlerin hazırladığı resim ve seramik eserlerden oluşan “Doğanın İmzası, Sanatla Bir Arada” karma sergisinin açılışı, yarın saat 18.30’da Gönyeli SAM’da yer alacak.