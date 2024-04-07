Doğanın bayramına hoş geldiniz

Murat OBENLER

Sanatçı kimliği kadar doğaseverliği ve uzun yıllara yayılan bitki yetiştiriciliğiyle de bilinen Hikmet Uluçam’ın Lapta’nın eteklerinde yer alan Kaktüs Bahçesi bizlere adeta doğanın bayram yeri hissi yaratıyor.

Adanın dört bir yanından Kıbrıslılar’ın yanısıra turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Kaktüs Bahçesi’nde Kıbrıs ağaçlarının da arasında yer aldığı toplam 200 çeşit bitki yaşıyor. Yarısı nesli tehlike altında olan 21 endemik bitkinin de yer aldığı doğal alanda bahçenin kurucusu ve yaşatıcısı Hikmet Uluçam’ın eserlerinden oluşan Nütura adlı fotoğraf sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Pazartesi hariç her gün 10:00-17:00 saatleri arasında açık olan Hikmet Uluçam Kaktüs Bahçesi’nde tohum ve fide satışı da yapılmakta.

14 Nisan’a kadar açık olacak doğal alan sezon sonuna yaklaştığı için 14 Nisan’dan sonra randevulu ziyaretçi kabul edecek.

Doğanın türlü türlü renklerini ve çeşitliliğini yaşamak isteyenler Uluçam’a 0533 866 0057 veya 0548 8660057 numaralarından ulaşabilir.