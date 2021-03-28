Doğan Gürgen’in adı Lefkoşa’da yaşayacak

Emekli Orman Dairesi Müdür Muavini ve Orman Mühendisleri Odası eski başkan ve yönetim kurulu üyesi Doğan Gürgen’in adının yaşatılacağı Lefkoşa yeni kuzey çevreyolu üzerinde bulunan anı ormanına, ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri tarafından fidan dikimi yapıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Gürgen’in adını yaşatmak için ailesi, çevre örgütlerinde aktif çalışan, çevreye duyarlılığı ile bilinen Gürgen’in doğayı korumak adına göstermiş olduğu mücadelenin gelecek nesillere aktarılması için bu ormanı yaşatacaklarını belirtti.