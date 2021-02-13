Doğal bağışıklık 6 ay sürüyor

Fransa Sağlık Yüksek Otoritesi, daha önce COVID-19'a yakalanmış kişilerde doğal bağışıklığın en az 6 ay sürdüğünü açıkladı.

Kurum, Fransız Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (SPILF) ile ortak çalışmasının sonuçlarını cuma günü yayımladı. Rapora göre, yeni tip koronavirüse yakalanan kişiler en az 6 ay boyunca COVID-19'a karşı doğal korumaya sahip.

Aralık ayından yayımladığı raporda COVID -19 hastalığı geçirenlere ilk 3 ay içinde aşı yapılmaması görüşünü güncelleyen HAS, bu hastalara aşının 3 ay ile 6 ay arasında yapılmasını tavsiye etti.

Altı ayın üzeri bağışıklık değerleri hakkında yeterli veri olmadığını belirtilen kurum raporunda, enfekte olan kişilerin bağışıklık hafızasına sahip olduklarına vurgu yaparak hastanın yaşından bağımsız olarak tek doz aşının bağışıklık kazanmada yeterli olacağı ifade edildi.