"Doğadan Kâğıda" sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Doğadan Kâğıda" adlı sergi, 3 Eylül 2024 Salı günü kapılarını sanatseverlere açıyor.

Sergi, GİKAD ve GİKA Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun açılışını gerçekleştireceği ve Feza Aygın Sanıvar'ın eserlerinden oluşuyor.

10 Eylül 2024 tarihine kadar her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek serginin gelirinin bir kısmı ise SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Kâğıt sanatı ile doğanın buluştuğu sergi, hem sanata hem de sosyal sorumluluğa katkıda bulunmak isteyen herkesi GİGEM’e davet ediyor.