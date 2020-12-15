Doğa yürüyüşünden önemli katkı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, dernek yararına, Alsancak Milli Parkı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinden 43 bin 555 TL ve 730 sterlinlik bir bağış toplandığını açıkladı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı çerçevesinde düzenlediği etkinliklerden biri olan “2020 Büyük Yürüyüş” adlı etkinlik, Alsancak Belediyesi ile işbirliği içerisinde ve Doğa Cafe’nin desteğiyle yapıldı.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Aralık tarihlerinde Alsancak Milli Parkında yer alan etkinlik, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık riski yaratılmaması amacıyla 24 saat boyunca gruplar halinde gerçekleştirildi. 1042 km’lik bir parkurda yapılan doğa yürüyüşüne birçok farklı kurum katıldı.

Etkinlikten elde edilen 43 bin 555 TL ve 730 sterlinlik bağışı, “inanılmaz bir bağış” sözleriyle değerlendiren Kocaismail, destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Kocaismail şöyle konuştu:

“Çok güzel bir havada destek olmak için yürüyüşe katılan, katılamayarak sponsor olan gönüllüler, yeni yıla girerken hasta çocukları ve alım gücü dar olan ailelerdeki çocuklara giyim-kuşam, gıda desteğine olanak sağladılar.”

Raziye Kocaismail, Alsancak Milli Park ve Doğa Cafe yanı sıra, etkinliğe gösterdikleri destekten dolayı Vicky Karaca, Jonathan Hall, Smith ve Rob Geodge’a da teşekkür etti.