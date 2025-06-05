“Doğa ve kadın aynı tahakkümün hedefidir – Direniş de ortaktır!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, çevre tahribatına ve sermaye odaklı politikaların doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Açıklamada, ekolojik mücadelenin feminist bir mücadele olduğu vurgulanarak, “Kadınlar doğayla kurdukları ilişki üzerinden bu yıkıma karşı en ön safta yer alıyor” denildi.

CTP Kadın Örgütü’nün açıklamasında, çevre konusunda verilen mesajların çoğunlukla göstermelik kaldığı belirtilirken, ülkedeki ekolojik dengenin her geçen gün daha da bozulduğuna dikkat çekildi. Yıllardır ertelenen imar planları, kamusal alanların sermayeye peşkeş çekilmesi ve tarım alanları ile doğal alanların yatırımlar uğruna feda edilmesi sert sözlerle eleştirildi.

“Bu kriz yalnızca çevresel değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve cinsiyet temelli bir adalet krizidir. En çok etkilenenler kadınlardır” denilen açıklamada, suya erişim, gıda güvenliği, geçim kaynakları ve yaşam alanı gibi temel konularda kadınların yaşadığı zorluklar vurgulandı.

“Ekoloji mücadelesi feminist bir mücadeledir”

CTP Kadın Örgütü, açıklamasında Françoise d’Eaubonne, Vandana Shiva ve Maria Mies gibi ekofeminist düşünürlerden alıntılarla, kadınlar ve doğa üzerindeki tahakkümün ortak bir sistemin sonucu olduğuna dikkat çekti.

“Kadınların yeniden üretici emeği ve doğanın sürekliliği, kapitalist ataerkil sistemin görünmez sömürüsüne dayanır” denilen açıklamada, yaşanan ekolojik yıkımın kadınlar için hem yaşamsal hem de politik bir mesele olduğu ifade edildi.

“İmar planları derhal uygulanmalı”

Açıklamanın sonunda CTP Kadın Örgütü, ekolojik yıkıma karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirterek şu talepleri sıraladı:

Ülke genelindeki imar planları derhal hayata geçirilmelidir.

Kamusal araziler halkındır, sermayenin değil.

Çevre politikaları, kadınların ve yerel halkın katılımıyla yeniden şekillenmelidir.

İklim kriziyle mücadelede cinsiyet adaleti ve sınıfsal eşitsizlik dikkate alınmalıdır.

Kadınların bilgisi, emeği ve direnci görünür kılınmalıdır.

“Bu düzeni değiştirme iradesini taşıyan kadınlar olarak doğayı yıkmaya değil, koruyup gelecek nesillere taşımaya kararlıyız” diyen CTP Kadın Örgütü, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: Doğayı ve yaşamı örgütlü kadınlar savunur!”