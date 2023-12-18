DND, iş ortakları ile yeni yılı kutladı

Yenilikçi gayrimenkul projelerinin öncü gücü olan DND, 8 Aralık günü Limak Bafra Deluxe Hotel'de VIP Gala Yemeği düzenledi.

Amerika’dan sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde kısa sürede ulaştığı başarılar ve stratejik ortaklıklarla dolu bir yılı işaret eden etkinlik, yaklaşık 650 seçkin konuğun katılımıyla gerçekleşti.

Program, yetenekli koreografileriyle izleyicileri büyüleyen dans gösterisiyle başladı.

DJ Haşim Volkan’ın ardından sesi kadar sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla da hayranlık uyandıran başarılı sanatçı Ziynet Sali davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

DND'nin Kurucusu Ozan Dökmecioğlu, hoş geldiniz konuşmasında Mağusa’da doğup büyüyen bir Kıbrıslı Türk olarak, Amerika'daki inşaat şirketinin başarısından ilham alarak yaratıcı, benzersiz ve çevre dostu tasarım ve inşaat tekniklerini kendi memleketine taşımayı amaçladığına vurgu yaparken, sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

DND Kuzey Kıbrıs Kurucu Ortağı ve Direktörü Aynur Zorba Gülol, gecede yaptığı konuşmada, tüm iş ortaklarına teşekkür ederek yeni yıl için güzel temennilerde bulundu.

DND'nin mevcut projeleri, La Joya Perla, La Joya Perla II, Ulivo, La Joya ve Beach Club & Hotel gibi, yaratıcı tasarımlar, kaliteli inşaat ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini sergilediğini belirten Gülol, projelerin teslimatlarının 2025 ve 2026 için planlanmış olduğunu ve Kıbrıs’ın kuzeyinde lüks yaşamın yeni bir dönemini vaat ettiğini söyledi.

DND ile ilgili daha fazla bilgi için https://dnd-homes.com sayfası ziyaret edilebilir.