Dizdarlı:Belediye denetim görevini yerine getirmeli

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, ortak kullanım alanlarına yapılan müdahaleler nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşıldığını belirterek, vatandaşları yasal mevzuata uymaları, birbirlerinin haklarına saygılı olmaları konusunda uyardı.

Ülkede Apartman Yasası olmadığını, bu alanla ilgili uyulması gereken kuralların Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası’nda belirlediğini ifade eden Dizdarlı, “Bu kurallara uyulmadığı zaman bunları denetleyecek ciddi bir irade bulunmamaktadır ve/veya belediyeler müdahale etmekten imtina etmektedir” dedi.

İyi İdare Yasası gereğince vatandaşların dilekçelerine cevap verilmesi gerektiğini de hatırlatan Dizdarlı, Girne Belediyesi’nden yanıt alamadığı için dairelerine başvuran vatandaşın iddialarını değerlendirerek hazırladıkları raporu paylaştı.

“Güngördü, dilekçeleri cevaplamayarak hatalı davrandı… Belediye yasal işlemleri en kısa sürede başlatmalı, denetim görevini yerine getirmeli”

Ombudsman rapor şöyle:

“Girne’de, Naci Talat Caddesi Meyaş Apartmanı’nda yaşayan Hasan Kırar, ikamet ettiği söz konusu apartmanın zemin katında Çiçek Dükkanı isimli bir işletme bulunduğunu, bu işletmenin apartmanın ortak kullanım alanı içerisine yaptığı pergolenin izinsiz olduğunu, söz konusu yapının apartmana giriş-çıkışı engellediğini, konuyla ilgili Girne Belediyesine yapmış olduğu dilekçelere cevap alamadığını iddia ederek, konunun dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etti. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde konu incelendi ve rapor hazırladı.

Buna göre, Çiçek Dükkanı ile Beliko Cafe isimli işletmenin söz konusu apartmanın müşterek alanı içerisine gerçekleştirdikleri gelişmelerle ilgili veya söz konusu müşterek alanların kullanılması ile herhangi bir izinleri bulunmamaktadır ve/veya Girne Belediyesinden müşterek alanların kullanılması ile ilgili alınmış herhangi bir izinleri yoktur.

Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’nün alındı belgesi karşılığında şikayet dilekçelerinin cevaplanmamasının gerekçesini, Covid-19 Pandemi sürecindeki personel eksikliği ve iş yoğunluğunu göstermesi kabul edilebilir bir mazeret değildir. İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında en geç 1 aylık süre içerisinde Girne Belediyesine yapılmış dilekçeleri cevaplaması gerekmektedir.

Netice itibarıyla; Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Gündördü, İyi İdare Yasası tahtında Sayın Kırar’ın dilekçelerini cevaplamayarak hatalı davranmıştır. Keza Meyaş Apartmanının zemin katında bulunan ve ortak kullanım alanına müdahale eden Çiçekçi Dükkanı ve Beliko Cafe adlı işletmelerin apartmanın ortak kullanım alanı üzerinde yerleştirdikleri toplam 1 adet pergole, 5 adet masa, 12 adet sandalye ve 2 adet büyük şemsiyenin ilgili yerden kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle Girne Belediyesi gerekli yasal işlemleri en kısa sürede başlatması ve bu çerçevedeki denetim görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”