“Diyalogsuzluğun bedeli ağır oldu”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hükümetin ortaya koyduğu öneriyi değerlendirmesinin kendi görev alanında olmadığını vurgularken, yaşanan sürecin yarattığı toplumsal ve kurumsal tahribata dikkat çekti.

Erhürman, farklı önerilerin baştan gündeme getirilebileceğini belirterek, yaşanan gerginliklerin, anayasal düzende ve kurumlar arası ilişkilerde güven kaybına yol açtığını ifade etti. Süreç boyunca kamu hizmetlerinde, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında ciddi aksamalar yaşandığını, olaylar sırasında polislerin ve yurttaşların yaralandığını hatırlattı.

Tüm bu gelişmelerin, aslında bir masa etrafında diyalog yoluyla ele alınabilecek konular olduğuna işaret eden Erhürman, bu noktada kendi sorumluluk alanının devreye girdiğini kaydetti. Toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Erhürman, bu nedenle sürece dahil olduğunu belirtti.

Göreve dahil olduğu gün, benzer önerilerin tartışmaya açık olduğuna bizzat tanık olduğunu ifade eden Erhürman, zamanında kurulacak diyalog mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Erhürman, açıklamasını “Zamanında diyalog bu yüzden önemlidir. Diyalogsuzluğun bedeli de bu yüzden bu kadar ağır olur” sözleriyle tamamladı.