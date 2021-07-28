Dışişleri’ne 3 atama

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 3’lü kararname ile kamuda atamalara devam ediyor. Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci görevine Zalihe Erden, Zalihe Mendeli ve Hüsnü Duba atandı.

Atamanın 27 Temmuz’dan itibaren, ilerde herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile geçerli olduğu belirtildi.

Atamalara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu imza koydu.