Dışişleri Bakanlığı’nda iki, DPÖ’de bir atama

Üçlü kararnameyle Dışişleri Bakanlığı’nda iki; Devlet Planlama Örgütü’nde de bir atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yarından itibaren geçerli olacak atamalara göre, Erek Çağatay ve Gülşa Öneri Bayar Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci görevine getirildi. Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise Gülden Özkara atandı.