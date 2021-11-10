Dışişleri bakanlarından Atina’da dörtlü zirve

Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Fransa Dışişleri Bakanları, 19 Kasım’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da dörtlü zirve gerçekleştirecekler.

Fileleftheros gazetesi, Atina’da gerçekleştirilecek ve Yunanistan, Mısır, Kıbrıs ve Fransa Dışişleri Bakanlarının katılacakları zirvenin ana konusunun ise, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olacağını aktardı.

Gazete, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’in zirveden bir gün önce Atina’ya gideceğini ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la baş başa görüşme gerçekleştireceğini de aktardı.