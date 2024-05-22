Diş Tabipleri Odası Başkanı tutuklandı

Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Dt. Bakkaloğlu, “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik”, “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” ile suçlanıyor.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde başlatılan mali ve akademik soruşturma kapsamında okulun sisteminde yapılan araştırma sonucu zanlıya ulaşıldığını söyledi.

Polis, yapılan inceleme sonucu zanlının Ağız Diş ve Çene Cerrahisi doktora programına 22 Şubat 2021 tarihinde kaydedildiğini söyledi.

Polis, zanlının 8 dönem; yani, 4 yıl süren ve 23 ders alınması gereken doktora bölümünde eğitim görmüş gibi göstermek için 6 Eylül 2019’da kaydolmuş gibi gösterildiğini söyledi.

Polis, okulun sistemine 2019’dan başlayarak, 2023’e kadar iki ayrı seferde 23 sahte ders notu girişi yapıldığını ve zanlının 4 yıl eğitim görmüş gibi gösterilerek, 10 Kasım 2023’te mezun edildiğini iddia etti.

Polis, zanlının aldığı doktora diplomasını 2023 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliğine ibraz ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan zanlının “sahte” olduğu ifade edilen diplomayı polise verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.