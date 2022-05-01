'Direniş Çadırı’nı kaldırıyor ama vazgeçmiyoruz’

1 Nisan’dan bugüne Başbakanlık önündeki “Direniş Çadırı”nda eylem yapan gençler, “Tam bir aydır umut için hep birlikte mücadele eden biz gençler, ülkeyi terk etmeyecek, mücadelemizi büyüteceğiz” dediler.

Gençler “Direniş Çadırı”nı kaldırırken, mücadelelerini farklı platformlarda sürdürecekleri vurguladı.

Basın emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, seslerini duyurmak için gösterdikleri dayanılmaya teşekkür eden gençler, hükümete de mesaj verdi: “Bu topluma yaşattığınız tüm rezillikler ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.”

GENÇLERDEN ÖNEMLİ MESAJLAR

“Direnişçiler olarak biz, bu ülkenin bizim olduğunu ve bizim yönetmemiz gerektiğini ilk günden beridir ısrar ve kararlılıkla savunduk.”

“59 günde düşen hükümet olarak tarihin tozlu sayfalarında yerinizi aldınız: UTANÇLA ANILACAKSINIZ!”

“Yaşanabilir bir ülke için onurlu bir şekilde 30 gündür direnen bizlerin sesine kulak vermek bir yana , rant ve çıkar kavgalarınız ile, demokratik anlayıştan uzak, omurgasız siyasi tavırlarınız ile geleceğimizi daha da karartmaktan öteye gitmeyen 59 gün geçirdiniz.”

“Toplumun vicdanında yargılanan sizlerin aksine, 30 günde biz topluma UMUT olduk ve olmaya devam edeceğiz.”

“Bu ülkeyi sağlıklı bir geleceğe taşıyacak, yarınlara umutla bakmamızı sağlayacak, taleplerimizi hayata geçirecek iradenin sizde olmadığını bizlere bir kez daha gösterdiniz.”

“Hükümetçilik tiyatronuzda yönetmen olmadığınızı zaten biliyorduk. Sizler figüran bile olmadığınızı ispatladınız.”

ÖZNE OLMAK İÇİN!

“Bugün itibarı ile Direniş Çadırını Başbakanlık önünden kaldırıyoruz. Sanmayın ki vazgeçiyoruz. Sizlerin aksine kendi hikayemizin öznesi olmak için mücadelemizi başka bir zemine taşıyoruz.”

“Sizler her an ensenizde gençliğin öncülüğünde bu toplumun ateşini hissedeceksiniz.”

“Yakın bir gelecekte onbinlerle sokakta olacağız. Siz yönetilmeye, irade gaspına geçit verdikçe daha da kalabalık olacağız.”

TC ELÇİLİĞİ’NE ÖNEMLİ NOT

“Türkiye Cumhuriyeti rejimi tarafından Kıbrıs’ta elçilik aracılığıyla bizlere dayatılan paketlerle, yargımıza, demokrasimize, kültürel ve sosyal ilişkilerimize, nüfus yapımıza, seçimlerimize müdahale etmelerine, sizin buna çanak tutmanıza izin vermeyeceğiz”

“Bu ülkenin kaynaklarını, kurumlarını rant uğruna peşkeş çekmenize izin vermeyeceğiz, Kötü idarenin faturasını işçiye, özel sektöre, dar gelirliye, öğrenciye, yaşlıya, özel gereksinimli bireylere kesmenize izin vermeyeceğiz”

“Burslarımız 5 ay geriden gelirken 'kültür gezilerinizi' kabullenmeyeceğiz, Külliyenize olur demeyeceğiz.” “Gailesi memleket olmayan sizlerin, vizyonsuzluğuna geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Kendi ayakları üzerinde duran, talimatla yönetilmeyen bir toplum yaratana dek durmayacağız.” “Yarattığınız çirkef yatağını gülistanlığa çevirmek için, davulun tokmağını geri almak için MÜCADELE EDECEĞİZ. Sizin yapamadığınız ne varsa gençlik yapacak.”

“KOLTUKLARINIZ SİZE KALMADI”

“Koltuklarınız size kalsın, geleceğimizi bize bırakın demiştik, Koltuklarınız size kalmadı ama geleceğimiz bize kalacak, hiç şüpheniz olmasın…” “Bu güne kadar bizimle birlikte mücadele eden ve mücadelemize çeşitli şekilde destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya HİÇBİRİMİZ!”