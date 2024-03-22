Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sahte diploma iddiaları konusunda açıklamalarda bulunarak transkrip ve diplomasını paylaştı, "bizde sahtecilik olmaz, çok çalıştım ve bu diplomanın her bir zerresini hak ederek kazandım" dedi.

Kırok'un açıklaması şöyle:

Bugün bir kısım medya organında son günlerde gündeme gelen sahte diploma konusu ile ilgili bazı belediye başkanlarının diplomalarının da sahte olabileceğine dair iddialar yer almıştır.

8 Haziran 2022 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi bulunan bir belediye başkanı olarak 27 Ekim 2020 tarihinde üniversiteye kayıt oldum.

Ders notlarımı gösteren transkriptim aşağıda paylaştığım gibidir.

Diplomam da aynı şekilde paylaşılmıştır.

Yüksek lisans tezimi savunup, mezun olduğum gün yine sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımda; “Hayali olmayan insanların hedefi olmaz. Önce hayal et, sonra iste ve çok çalış.” demiştim.

Ben öyle yaptım. Çok çalıştım ve bu diplomanın her bir zerresini hak ederek kazandım. Bizde sahtelik olmaz. İlgililere bir kez daha hatırlatmak istedim.

Sayın Özersay’da bir akademisyen olarak neyin doğru neyin yanlış yapıldığını biliyordur diye de düşünüyorum.

Eğer amaç çamur atıp karalamaksa yapılan bu yanlış açıklamalara bir son vermesini ve bürünmüş olduğu dedektif rolünü bırakıp gerçek anlamda halka hizmet etmesini tavsiye ederim.

Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor.

Not: Almış olduğum tüm derslerde verilen projelerim ve anket sonuçlarım da elimde mevcuttur gerektiği takdirde incelenmesi için ilgili kurumlara verebilirim.