“Diplomada rektör imzası yerine başka isim tespit edildi”

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi bölümünden 4 yıl eğitim almış gibi doktora bölümünden mezun olan Sefa Karahasan aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Polise teslim ettiği transkript üzerinde 2 buçuk yılda mezun olduğu tespit edildi.

Teminat talebiyle yeniden yargı önüne çıkan Karahasan aleyhinde ifade veren polis, zanlının diplomasında Rektor imza ve ismi yerine başka bir isim tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, 100 bin TL nakit, 2 kefilin imza edeceği 750'ser bin TL'lik kefalet senedi imza etmesini talep etti.

Mahkeme polisin talebini onaylayarak teminatla serbest kalmasına karar verdi.