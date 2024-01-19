Dipkarpaz'da sahile vurmuş kadın cesedi bulundu
Dipkarpaz'da bugün çürümüş bir kadın cesedi bulundu.
A+A-
Dipkarpaz'da bugün çürümüş bir kadın cesedi bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz'da Şelonez Mevkiinde bugün 13.00 sıralarında sahil kenarında bulunan çürümüş cesede henüz kimlik tespiti yapılmadığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, son dönemde sık sık sahile vuran cesetler görülmesi de dikkat çekiyor.
2024 yılının başlarını yaşadığımız bu günlerde sahile vuran ceset sayısı böylelikle 3'e yükselmiş oldu.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 580 defa okunmuştur