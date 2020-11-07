Dipkarpaz’da okul krizi

Dipkarpaz’da hem fiziksel hem de zihinsel engellilere haftanın üç günü eğitim veren Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi’nin giderleri 1 yıldır karşılanmıyor.



Karpaz Meslek Lisesi’ne yönelik iki ayrı üniversitenin “tehlikelidir” raporuna rağmen çözüm üretilmiyor



Aygün Bahar ÖKMEN



Dipkarpaz’da hem fiziksel hem de zihinsel engellilere haftanın üç günü eğitim veren Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi’nin giderleri 1 yıldır karşılanmıyor.

Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, dernek ve CTP İskele İlçesi tarafından kurulan, yaklaşık 40 öğrenciye eğitim hizmeti sunan Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi’nin giderlerinin geçmişte Vakıflar İdaresi tarafından karşılandığını anlattı, “Son bir yıldır merkeze katkı yapılmıyor, binanın birilerine peşkeş çekileceği iddiaları bizi korkutuyor” dedi.



Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi’nin geçmişi hakkında bilgi veren Borak, şunları söyledi:



“Projeyi hayata geçirdiğimiz ilk 6 ay öğretmenlerin masraflarını yani okul giderlerini biz karşılıyorduk. 4’lü hükümet döneminde Vakıflar üzerinden ödenmeye başlandı. Aylık 6 bin 500 TL bir gideri vardı. Özel bir okuldan hizmet satın alıyorduk. 4’lü hükümet döneminde çok iyi gidiyorduk. Yaklaşık iki yıl boyunca Vakıflar İdaresi bize destek verdi. Dipkarpaz Belediyesi de atıl bir binayı okul haline getirdi. O dönem Başbakan Tufan Erhürman da okula sahip çıktı. Her şey son derece güzel ilerlerken hükümet değişti. UBP-HP hükümeti kuruldu. Bize hiçbir neden söylenmeden Vakıflar’ın verdiği destek durduruldu. 1 yıldır hiçbir ödeme yapılmadı.”

Binanın bir başkasına devredilmek istendiğini anlatan Borak, “Olay tamamen siyasidir. Biz defalarca çocuklar üzerinden siyaset yapılmaması çağrısında bulunduk” şeklinde konuştu.

“Bu proje zaten bin bir türlü zorlukla faaliyete geçti” diyen Borak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 20 gündür Dipkarpaz Belediyesi’nin kendi bünyesine aldığı fizyoterapist ile hizmet veriyoruz. Var olan bir projeyi yıktılar. Bu konu hassas bir konudur siyasi bir çekişme haline gelmemelidir.”



“Karpaz Meslek Lisesi…”



Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Karpaz Meslek Lisesi’nin de iki ayrı üniversitenin “tehlikelidir” raporuna rağmen kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

Borak şöyle konuştu: “Yaklaşık 2 senedir okul içerisinde bir inşaat var. Çünkü iki üniversite, derslikler ve okulun tehlikeli olduğu, burada ders yapılamayacağı yönünde rapor vermişti. Okul binaları tehlikelidir diye basın açıklaması da yapıldı. Bir çözüm üretilmedi. Türkiye’den parayı alamadıklarını söylüyorlar ama çocuklarımız bu şekilde o binaların içerisine eğitim görmeye gidiyorlar. Derhal bir önlem alınmalıdır.”