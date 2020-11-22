Dipkarpaz: Vaka sayısı 8’e ulaştı

Dipkarpaz Belediye başkanı Suphi Çoşkun, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köyde ilk vakanın çıktığı günden bugüne kadar yapılan 120 test sonucunda toplam vaka sayısının 8’e ulaştığını açıkladı.

Vakalardan 2’sinin 11 yaşında, diğeri de 11 aylık iki çocuk olduğunu açıkladı.

Suphi Çoşkun, birlik ve dayanışma mesajı vererek, insanların birbirine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Çoşkun, sağlık bakanlığı ekiplerinin yarın köye gelip test yapacaklarını da açıklayarak, tüm köylülere PCR test yapma çağrısında bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun'un açıklaması