Din İşleri Yasası'na Anayasa Mahkemesi ayarı

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Bakanlar Kurulu, Din İşleri Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlayarak Meclis'e gönderdi.



Anayasa Mahkemesi'nin tartışma yaratan ve Türkiye'de "bağımsız yargıya müdahale" olarak yorumlanan açıklamalara neden olan kararı sonrası, Bakanlar Kurulu'nda atılan adımın, TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın ziyareti ile aynı tarihe denk gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi ülkede Din İşleri Komisyonu'nun Kur'an kursu düzenlemek ve hafızlık belgesi vermek gibi yetkilerini Anayasa'ya aykırı bulmuştu.



Anayasa mahkemesinin 16 Nisan 2021’deki gerekçeli kararında şu görüş öne çıkmıştı:



"Laik bir Cumhuriyetin varlığı için, ülkede din hürriyeti bulunması ve ayrıca din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı olması gerekir. Bu kuralın gereği olarak laik bir devletin dini kurumları devlet fonksiyonları görmemelidir. Aynı şekilde devlet kurumları da din fonksiyonlarını ifa etmemelidir."



O dönemde, Kuzey Kıbrıs'ın "Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumunda" olduğunu savunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini ve gerekli adımların atılmasını bildireceğini söylemişti.





Yeni tasarıda neler var?



Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e gönderdiği tasarıda, eğitim işlerinin "Eğitim işleri ile görevli Bakanlığın izni, gözetimi ve denetiminde" yapılması ifadesi dikkat çekiyor.

Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı ile "Eğitim Komisyonu" yeniden tanımlanıyor, ayrıca Din İşleri Dairesi'nin oluşumuna yönelik de yeni koşullar getiriliyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddeler de yasa tasarında yeniden düzenleniyor.

Tasarıda "Din İşleri Başkan Yardımcısı, bu Yasaya ekli İkinci Cetvel'de yer alan Din İşleri Başkan Yardımcısı Kadrosu Hizmet Şemasında yer alan aranan nitelikleri haiz olanlar arasından, işbu Yasa tahtında yapılacak sınav neticesinde atanır." ibaresi de öne çıkıyor.

Din İşleri Komisyonu ise tasarıya göre "Din İşleri Başkanının Başkanlığında; iki Din İşleri Başkan Yardımcısı, bir en kıdemli Din İşleri Sorumlusu ile din görevlilerinin bağlı olduğu en fazla üyeye sahip sendikadan bir üye olmak üzere toplam beş üyeden" oluşuyor.

Eğitim Komisyonu'nun oluşumuyla ilgili ise "Din İşleri Başkanının Başkanlığında; iki Din İşleri Başkan Yardımcısı, bir en kıdemli Din İşleri Sorumlusu ile Eğitim işleri ile görevli Bakanlığının bir temsilcisi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur" ifadeleri yer alıyor.